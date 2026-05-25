Προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης: Συνωστισμός στους σταθμούς

Προβλήματα καταγράφονται στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, από το πρωί της Δευτέρας (25/5) προκαλώντας καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δρομολόγια στο κέντρο της πόλης εκτελούνται προσωρινά μέσω μίας μόνο τροχιάς, γεγονός που έχει επηρεάσει τη συχνότητα άφιξης των συρμών στους σταθμούς.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει στη δημιουργία συνωστισμού σε αρκετούς σταθμούς του μετρό, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας παραμένει ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός».

Στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου χαρακτηρίζεται ως «υποβαθμισμένη», με σχετική ενημέρωση προς το επιβατικό κοινό.

Η επίσημη ανακοίνωση:

Από το σταθμό «Δημοκρατίας» έως το σταθμό «Σιντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Συντριβάνι». Ο Σταθμός "Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός" παραμένει προσωρινά κλειστός.