Προ των πυλών καύσωνας 100 ωρών: Πού αναμένονται θερμοκρασίες έως και 42 βαθμών

Για καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 42 βαθμών προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρουσιάζοντας τις περιοχές που θα επηρεαστούν από το κύμα ζέστης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στις Σέρρες, στην Κεντρική Ελλάδα, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και σε τμήματα της Αττικής, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα ακραίες τιμές. Υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν επίσης στην Πελοπόννησο, κυρίως στην Αργολίδα και τη Σπάρτη. Ο ίδιος σημείωσε ότι θα επηρεαστούν κυρίως περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα.

Όπως ανέφερε, το Σάββατο καταγράφηκε το πρώτο 40άρι στην Κόνιτσα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προστεθούν και άλλες περιοχές στη λίστα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών.

Μέχρι πότε θα διαρκέσει ο καύσωνας

Ο Θοδωρής Κολυδάς εκτίμησε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Τρίτη.

Για την Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στη Λάρισα τους 40 με 41 βαθμούς και στη Λαμία έως και τους 42 βαθμούς.

Θερμοκρασίες 41 έως 42 βαθμών είναι πιθανό να σημειωθούν και σε περιοχές της νότιας ηπειρωτικής χώρας, όπως η Αργολίδα και η Σπάρτη.

Όπως σημείωσε, η Αθήνα αναμένεται να αποφύγει οριακά τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν από 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, ο Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε, τα κτίρια δεν έχουν ακόμη προλάβει να επηρεαστούν από την παρατεταμένη ζέστη.

«Θα κάνουμε τρεις ημέρες υπομονή», σχολίασε ο μετεωρολόγος.



Με πληροφορίες από Star