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Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τις θερινές εκπτώσεις

Τα καταστήματα έχουν την επιλογή να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή

The LiFO team
The LiFO team
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Πρεμιέρα κάνουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τις εκπτώσεις

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, ενώ ισχύουν και οι προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.

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