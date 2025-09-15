«Πρεμιέρα» για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε έξι περιοχές της χώρας

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου η σχολική χρονιά για τα πρώτα 6 Γυμνάσια και 6 Λύκεια που εντάσσονται στο νέο δίκτυο Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.), πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Τα σχολεία λειτουργούν σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, παρούσα στον αγιασμό της Ξάνθης, χαρακτήρισε τα νέα σχολεία «φάρους γνώσης και προόδου για τη δημόσια εκπαίδευση», τονίζοντας τις σύγχρονες υποδομές, τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και τις καινοτομίες στη διδασκαλία. Όπως είπε, το Ωνάσειο Λύκειο Ξάνθης θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στην ασφάλεια δεδομένων.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, υπογράμμισε ότι μέσα σε μόλις έξι μήνες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ώστε να λειτουργήσουν 12 σχολεία με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό. «Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που κάνουν το καλό σχολείο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι οι δράσεις των ΔΗΜ.Ω.Σ. να είναι ανοιχτές και στην τοπική κοινωνία.

Σε διάστημα μόλις 40 ημερών, πραγματοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης σε σχολικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 33.000 τ.μ., ενώ εξασφαλίστηκε νέος τεχνολογικός εξοπλισμός, διαδραστικοί πίνακες και υπολογιστές τελευταίας γενιάς. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί θέσεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών, καθώς και 24ωρη φύλαξη.

Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Σοφία Λαμπροπούλου, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή για τη δημόσια εκπαίδευση» και δεσμεύτηκε πως τα Ωνάσεια Σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά στις ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνίας.