Πρέβεζα: Πολύωρη επέμβαση για τον 16χρονο που τραυματίστηκε έπειτα από εκπυρσοκρότηση όπλου

Σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά την εκπυρσοκρότηση όπλου, στην Πρέβεζα.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για την ασφαλή εκτίμηση της πορείας του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, στον δήμο Ζηρού, όταν ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του και κρατούσε κυνηγετικό όπλο τύπου flobert, ιδιοκτησίας του πατέρα του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να γλίστρησε και κατά την πτώση το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.