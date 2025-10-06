Πού μπορείς να δεις την πανσέληνο του Οκτωβρίου – Τα καλύτερα spot στην Αθήνα

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, ο ουρανός θα φωτιστεί από την πανσέληνο του Οκτωβρίου, η οποία φέτος θα είναι υπερπανσέληνος — δηλαδή η Σελήνη θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από το συνηθισμένο.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon), ένα όνομα που προέρχεται από την αγροτική παράδοση και συνδέεται με τη φθινοπωρινή ισημερία. Παραδοσιακά, πρόκειται για το φεγγάρι που βοηθούσε τους αγρότες να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή τους, καθώς ανατέλλει σχεδόν την ίδια ώρα για αρκετές νύχτες, προσφέροντας φυσικό φως μετά τη δύση του ήλιου.

Στην Αθήνα, η υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου αναμένεται να χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα, με θέα που αξίζει να απολαύσει κανείς από μερικά από τα ομορφότερα σημεία της πόλης:

Λόφος του Φιλοπάππου – Με πανοραμική θέα στην Ακρόπολη και το Σαρωνικό, αποτελεί ίσως το πιο εμβληματικό σημείο για να δεις την πανσέληνο να ανατέλλει πάνω από τον ιερό βράχο.

Αστεροσκοπείο Αθηνών – Συνδυάζει την εμπειρία της παρατήρησης με τηλεσκόπια και τη ρομαντική ατμόσφαιρα του λόφου των Νυμφών.

Ακρωτήριο Σουνίου – Το φως της Σελήνης που λούζει τον Ναό του Ποσειδώνα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά και πολιτιστικά θεάματα της Αττικής.

Λυκαβηττός – Από τα πιο δημοφιλή σημεία της πόλης, με τη Σελήνη να υψώνεται πάνω από τον ορίζοντα, χαρίζοντας εξαιρετικές φωτογραφίες με φόντο την Αθήνα τη νύχτα.

Παραλία Βάρκιζας ή Καβουρίου – Για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη θέα με τη θαλασσινή αύρα, οι παραλίες της νοτιοανατολικής Αττικής προσφέρουν ανοιχτό ορίζοντα και αντανάκλαση του φεγγαριού στο νερό.

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου, γνωστή για τη θερμή χρυσοκόκκινη λάμψη της, θα είναι ορατή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η φετινή υπερπανσέληνος θα κορυφωθεί γύρω στις 20:47, προσφέροντας μία από τις πιο φωτεινές και εντυπωσιακές φεγγαρόλουστες βραδιές του φθινοπώρου.