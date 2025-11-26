Πού έχει κίνηση τώρα: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αττικής

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους το απόγευμα της Τετάρτης (26/11).

Η έκτακτη στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ αιφνιδίασε το επιβατικό κοινό και προκάλεσε πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, όπως στο κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού (κάθοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Πανεπιστημίου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Επίσης καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται:

προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής,

10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

προς Αλίμου-Καρέα.