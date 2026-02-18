Πού έχει κίνηση τώρα: Άνοιξε τρύπα στη Συγγρού - Σε εξέλιξη η πορεία των ταξί προς το αεροδρόμιο

Πολλά είναι τα προβλήματα στους δρόμους της Αττικής αφού αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα.

Η τρύπα στη Συγγρού, η πορεία των ταξί προς το αεροδρόμιο στα Σπάτα, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων στην Αθήνα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό προκαλούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Πού έχει κίνηση τώρα: Δείτε live εδώ

Άνοιξε τρύπα στη Συγγρού

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού, εξαιτίας θραύσης αγωγού.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πορεία ταξί προς το αεροδρόμιο στα Σπάτα

Επίσης, μεγάλη αυτοκινητοπομπή από οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί στην Αθήνα είναι σε εξέλιξη με προορισμό τον διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα, στο πλαίσιο των τριήμερων κινητοποιήσεών των αυτοκινητιστών.

Λόγω του μεγάλου όγκου των οχημάτων η Τροχαία πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσες στο δρομολόγιο Λ. Αθηνών – Λ. Κηφισού -Αττική Οδός με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Στην ανακοινωσή του, το Συνδικάτο αναφέρει:

«Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, συγκέντρωση με τα οχήματα μας επι της Λεωφ. Αθηνών Σπ. Πάτση & στις 10:30 π.μ..

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, συγκέντρωση με τα οχήματα μας επι της Λεωφ. Αθηνών & Αντιγόνης στις 10:30 π.μ..

18 Φεβρουαρίου, συγκέντρωση μας επι της Λεωφ. Αθηνών & Αντιγόνης στις 10:30 π.μ.. Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, συγκέντρωση ΧΩΡΙΣ τα οχήματα στην έδρα του Σ.Α.Τ.Α. Μάρνη 17 Αθήνα στις 10:30 π.μ.».

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων στην Αθήνα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν σήμερα στις 10:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, ενώ, στη συνέχεια, ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους και θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις.

Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους.

Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού.

Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.

Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις.

Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, καθώς και δημόσιους οίκους ευγηρίας.

Κοινωνικός τουρισμός για όλους.

Προσλήψεις προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στην Αττική Οδό λόγω εργασιών συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων, στο τμήμα από Ασπρόπυργο έως Λεωφόρο Φυλής και μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με απόφαση της Τροχαίας έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) έως την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), συνολικού μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, αποκλειστικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Παράλληλα, θα παραμείνουν κλειστές οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Οι εργασίες αφορούν βαριά συντήρηση της σήραγγας και της σιδηροδρομικής γέφυρας και εκτελούνται από τον πρώην παραχωρησιούχο του αυτοκινητόδρομου, την εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.».

Η διοίκηση του νέου παραχωρησιούχου «Νέα Αττική Οδός Α.Ε.» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και την ασφάλεια των οδηγών και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και τους αρμόδιους φορείς.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σχετική προσωρινή σήμανση και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Οι οδηγοί με προορισμό αεροδρόμιο, Λαμία και Αθήνα-Κέντρο να μην εισέρχονται στην Αττική Οδό και να ακολουθούν τις εξής διαδρομές:

Για προορισμό αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανόδου Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Για προορισμό Λαμία, μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανόδου Λεωφόρου Κηφισού.

Για προορισμό Αθήνα – Κέντρο, μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Μόνο τα οχήματα με προορισμό Θριάσιο – Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω της Αττικής Οδού, επιλέγοντας τον κατάλληλο κόμβο εξόδου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων, τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.ά.) θα διέρχονται κανονικά από το αποκλεισμένο τμήμα με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τη σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα.