Πού έχει φωτιές τώρα: Στο Ρέθυμνο συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ

Συνεχίζουν να μαίνονται οι φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας και παρότι η Πυροσβεστική αναφέρει πως σε κάποια σημεία η εικόνα είναι καλύτερη, οι δυνατοί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Σε εξέλιξη είναι φωτιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 9:00, σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα και από αέρος 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Παράλληλα, στις 9:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας με τους κατοίκους της περιοχής να λαμβάνουν και νέο μήνυμα από το 112. Στις 9:36 εκδόθηκε νέο μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβραίνα. Νωρίτερα στις 8:42 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελλοπία. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο βρίσκεται Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Φωτιές τώρα: Καλύτερη εικόνα σε Ρέθυμνο, Αχαΐα, Άνδρο και Κάλυμνο

Στο μεταξύ, χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων ξεκίνησε και σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Από τις Αρχές έγινε παράλληλα γνωστό ότι συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς στο Ρέθυμνο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Όπως έγινε γνωστό, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας διαρκή αγώνα για τον περιορισμό των εστιών που εξακολουθούν να αναζωπυρώνονται λόγω των ανέμων. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς. Από το Συντονιστικό επισημαίνεται ότι, παρά την καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο.

«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4:10 σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Φλόκα», όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος, «ευτυχώς, με το πρώτο φως της ημέρας, περίπου στις 6:30, έφθασαν στην περιοχή αρκετά εναέρια μέσα πυρόσβεσης και ξεκίνησαν άμεσα τις ρίψεις νερού, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης». Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, «η φωτιά ξεκίνησε κοντά στην κοινότητα Φλόκα και απειλήθηκε άμεσα το χωριό, ενώ αν είχε εκδηλωθεί δύο ώρες νωρίτερα, τότε η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο δύσκολη». Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την προστασία του ΧΥΤΑ, αλλά και της γειτονικής έκτασης που κατασκευάζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων». Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Φωτιές τώρα: Τι γίνεται σε Πάρο και Αιτωλοακαρνανία

Βελτιωμένη είναι επίσης, η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τις τελευταίες ώρες τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο στην Άνδρο όσο και στην Κάλυμνο η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων. Στην Πάρο, ωστόσο, η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες για να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα τρία νησιά παραμένουν οι ίδιες, αυτές που αναπτύχθηκαν χθες: στην Κάλυμνο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα· στην Άνδρο βρίσκονται σε ανάπτυξη 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα ενώ στην Πάρο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν δυσκολίες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών. Στόχος είναι η πλήρης οριοθέτηση και ο έλεγχος της πυρκαγιάς, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επέκτασής της.

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

Σημειώνεται πως συνολικά 614 στρέμματα ελαιώνων, πευκοδάσους και θαμνότοπων κάηκαν στη διάρκεια της φωτιάς στο Πλωμάρι από την περασμένη Τετάρτη 29 Ιουλίου μέχρι και χθες το μεσημέρι που η φωτιά έσβησε, σύμφωνα με την Ερευνητική Ομάδα Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ομάδα πραγματοποίησε μια αρχική χαρτογράφηση της καμένης έκτασης και της σφοδρότητας της πυρκαγιάς. Για τη χαρτογράφηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα δορυφόρων σε συνδυασμό με οδηγίες ταξινόμησης. Σύμφωνα με την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων, η καμένη έκταση εκτιμάται σε 614 στρέμματα, εκ των οποίων:

164 στρέμματα με χαμηλή σφοδρότητα καύσης

260 στρέμματα με χαμηλή-μέτρια σφοδρότητα καύσης

180 στρέμματα με μέτρια-υψηλή σφοδρότητα καύσης

10 στρέμματα με υψηλή σφοδρότητα καύσης

Τέλος, από τα 614 στρέμματα, τα 473 στρέμματα περίπου είναι ελαιώνες και τα υπόλοιπα πευκοδάσος και θαμνότοποι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, Πυροσβεστική