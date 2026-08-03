Πού έχει φωτιά τώρα: Νέες πυρκαγιές σε Κιλκίς, Πιερία, Πύλο - Μεγάλη μάχη στη Δυτική Αττική

Μάχη με τις φωτιές συνεχίζουν να δίνουν για ένα ακόμη 24ωρο οι πυροσβέστες ενώ παράλληλα σήμανε νέος συναγερμός για πυρκαγιές.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε περίπου στις 11:30 το πρωί στην περιοχή Ξηρόβρυση Κιλκίς. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 15 Μολδαβών πυροσβεστών με τρία οχήματα), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμβάλλει με υδροφόρες και ο Δήμος Κιλκίς.

Επίσης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, περίπου στις 11:30 το πρωί, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τέσσερα αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Διος-Ολυμπου. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

Επίσης, φωτιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου-Νέστορος. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται η μεγάλη μάχη

Στο μεταξύ, στο νοτιοανατολικό μέτωπο της τεράστιας πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Βοιωτία και κατακαίει για τέταρτη μέρα την Δυτική Αττική, προς το Κανδήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη, εντοπίζεται το κύριο πρόβλημα, καθώς είναι και το μόνο σημείο όπου υπάρχει ενιαίο μέτωπο, ενώ συνεχώς ενεργοποιούνται νέες θερμικές εστίες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

Εκεί διεξάγεται τιτάνια μάχη από εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της, σε συνεργασία πλέον από το πρωί με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, καθώς έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και επιτρέπουν την χρήση τους.

Λόγω της δύσκολης κατάστασης στην παραπάνω περιοχή, υπενθυμίζεται ότι εδόθηκε και νέο 112 το βράδυ για την απομάκρυνση των πολιτών από τους οικισμούς που απειλούνταν. Ωστόσο στο σύνολό της η πυρκαγιά εντοπίζεται ακόμα σε τρία σημεία και συγκεκριμένα στο κύριο μέτωπο προς Κανδήλι, στο μέτωπο προς Ψάθα, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη δυναμική και βορειοανατολικά από την Ψάθα προς Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή.

Στο τελευταίο μέτωπο, σύμφωνα με την εικόνα που δίνεται από την Πυροσβεστική, υπάρχει από το πρωί μια μικρή βελτίωση, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, αλλά καίγεται όλο το βουνό από πολλές και μεγάλες εστίες. Αυτό, όπως τονίζουν στελέχη του Π.Σ., δεν επιτρέπει εφησυχασμό και όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση και συναγερμό.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, που έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους, είναι παρατεταγμένες στα σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί οι αντιπυρικές ζώνες για την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δασοκομάντος μπαίνουν μέσα στη φωτιά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν στις εστίες στον πυρήνα τους.

Ταυτόχρονα με τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων, επιχειρούν από το πρωί σε περιοδικό κύκλο και σε πλήρη ανάπτυξη συνολικά 23 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 12 ελικόπτερα και 11 αεροπλάνα, που κάνουν ρίψεις νερού στα μέτωπα.

Έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους χτες στην Ψάθα και η οποία έχει ανατεθεί από τον εισαγγελέα στην ΕΛ.ΑΣ και την ανέλαβε το «ελληνικό FBI».

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, στη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 2 Αυγούστου 2026, συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβησαν τόσο στο σημείο πτώσης του ενός ελικοπτέρου όσο και στο σημείο προσγείωσης του δεύτερου, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία, να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία και να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στο πλαίσιο της διερεύνησης.