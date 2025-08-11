Πού έχει φωτιά τώρα: Νέα ενημέρωση - Η κατάσταση σε Γαλατά, Πετράλωνα Μεσσηνίας και Μεγάλη Βόλβη

Η φωτιά στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο παραμένουν 47 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα, επιχειρώντας την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σε νεότερη ενημέρωση για τη φωτιά στην Τρελαγκάθα Μεσολογγίου, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν «καλή εικόνα», με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν την πλήρη κατάσβεσή της.

Καλή εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά που είχε ξεσπάσει μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Πετράλωνα Μεσσηνίας, Νεμέα Κορινθίας και Σκοτεινή Αργολίδας.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη

Τέλος, αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή ανάμεσα στο Βαϊοχώρι και τη Μεγάλη Βόλβη, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Περίπου στις 20:30 έληξε ο «συναγερμός» και οι κάτοικοι του Βαγιοχωρίου επέστρεψαν, στα σπίτια τους. Νωρίτερα, έλαβαν μήνυμα 112 από την Πολιτική Προστασία για να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Στο σημείο θα παραμείνουν 26 πυροσβεστικά οχήματα, με 70 πυροσβέστες και τέσσερα πεζοπόρα όλο το βράδυ για τυχόν αναζωπυρώσεις, επειδή αναμένονται δυνατοί άνεμοι στην περιοχή, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ