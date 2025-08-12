Πού έχει φωτιά τώρα: Αλλεπάλληλα 112 για εκκενώσεις - Απειλούνται χωριά στη Χίο

Τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα σημεία της χώρας, προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο και να σβήσουν πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι.

Υπάρχουν φωτιές σε Χίο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Πρέβεζα, Άγιο Στέφανο, Άρτα και Ζάκυνθο ενώ έχουν σταλεί και μηνύματα από το 112 για απομακρύνσεις και εκκενώσεις.

Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά - Πισπιλούντα στη βόρεια Χίο. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ. Αναμένεται επίσης, μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη.

Στις 16.30, εστάλη μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στη Χίο. «Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της Χίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» έγραφε το μήνυμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και οι φλόγες έχουν φτάσει στα χωριά Ποταμιά και Πισπιλούντα, όπου υπάρχουν αναφορές για καμμένα σπίτια.

Μια ακόμη πυρκαγιά ξέσπασε στην Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα, στην περιοχή Σταμνά. Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και από το 112 εκδόθηκε οδηγία για απομάκρυνση των κατοίκων προς το Μεσολόγγι. Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, καθώς στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Επίσης, μάχη με τη φωτιά δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή του Αγαλά. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στο Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει το χωριό του Αγαλά και έχει μπει στις αυλές των πρώτων σπιτιών. Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εμποδίσουν τις φλόγες.

Παράλληλα, δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αχαΐα. Σύμφωνα με το 112, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Κράλης, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα, Κάπελη, πρέπει να απομακρυνθούν προς Κάτω Αχαΐα.

Αναφορικά με τη φωτιά στην Πρέβεζα, καίει σε δάσος. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα» έγραφε το 112.

Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο

Δύσκολη από πλευράς κινδύνου πυρκαγιών θα είναι και η αυριανή μέρα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ 'Αρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο παραμένει σε επιφυλακή, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, για μια ακόμα φορά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Φωτιά: Εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός στη Δροσιά Αττικής

Στο μεταξύ, εμπρηστικός μηχανισμός βρέθηκε σε υπαίθριο χώρο στην οδό Πρώτης Μαΐου στη Δροσιά Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ο μηχανισμός εντοπίστηκε από πολίτη ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελείται από μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, γκαζάκια και κεριά και παρελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Αμέσως μετά οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ προσήγαγαν ένα άτομο από την περιοχή, που εξετάζεται ως ύποπτος.

Φωτιά στη Λέσβο: Είναι υπό πλήρη έλεγχο

Σημειώνεται ότι υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι η φωτιά στην περιοχή της Μονής Λειμώνος στην κεντρική Λέσβο. Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά πρόλαβε να κάψει περί τα οκτώ στρέμματα χαμηλής και βλάστησης.

Για το σβήσιμο της φωτιάς, που κάποια στιγμή κινδύνεψε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής (30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και από αέρος δύο αεροσκάφη), αλλά και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που με υδροφόρες από την πρώτη στιγμή συνέδραμαν στην κατάσβεση.