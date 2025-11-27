Πού βρέχει τώρα: Η κακοκαιρία Adel «χτυπά» και την Αττική - Με ομπρέλες για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η κακοκαιρία Adel «χτύπησε» και την Αττική το απόγευμα της Πέμπτης (27/11).

Νέος Κόσμος, Χαϊδάρι και Πέραμα είναι μεταξύ των περιοχών που πλήττονται από ισχυρή βροχή και έντονους ανέμους.

Δείτε πού βρέχει τώρα, πατώντας εδώ

Η Αθήνα σήμερα εγκαινιάζει και επίσημα τη φετινή εορταστική περίοδο, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Σήμερα δίνεται το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για όλες και όλους.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Υπενθυμίζεται πως επίμονες και ισχυρές- κατά τόπους- βροχοπτώσεις επηρέασαν εκ νέου τη Δυτική Ελλάδα χθες, Τετάρτη 26/11 και έως τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα Πέμπτη 27/11, ενώ αυτή τη φορά επηρεάστηκε σημαντικά και η Πελοπόννησος. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη υετού.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς:

Φωτ.: Eurokinissi

Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε, νωρίτερα, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Το έκτακτο δελτίο με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Καιρικό σύστημα με το όνομα Adel επηρεάζει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.