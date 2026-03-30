Πότε ξεκινά η κακοκαιρία και ποιες θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες: «Δεν είναι τόσο συνηθισμένο»

Ο καιρός της Δευτέρας είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι έχουν προαναγγείλει την επιδείνωση του καιρού, κάνοντας λόγο μάλιστα, για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Από αύριο Τρίτη, το σκηνικό του καιρού αλλάζει και η κακοκαιρία ξεκινά με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.

Οι πρώτες καταιγίδες θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από τις μεσημβρινές ώρες και στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Η δυσκολότερη ημέρα θα είναι η Τετάρτη, οπότε και αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία, με έντονες βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές και ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο καιρός θα διατηρηθεί και την επομένη, Πέμπτη, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στην ανατολική χώρα και θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα και έπειτα.

Σήμερα το πρωί, ο Κλέαρχος Μσρουσάκης τόνισε, ότι πρόκειται για ένα «κύμα» κακοκαιρίας ασυνήθιστο για την εποχή. Κύρια χαρακτηριστικά της θα έχει τις πολλές ακόμη και έντονες βροχές με καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Καιρός: Οι εκτιμήσεις Λέκκα, Κολυδά, Μαρουσάκη, Τσατραφύλλια

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αναφέρθηκε στο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από Τρίτη βράδυ, Τετάρτη και Πέμπτη.

Τα διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα συγκλίνουν ότι θα πέσουν πολλά χιλιοστά νερού και στην Αττική.

«Η Αθήνα ούτως ή άλλως έχει υποστεί αλλεπάλληλες επιπτώσεις από τέτοια φαινόμενα, ιδίως τη φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία είχε κάμποσα χρόνια να επαναληφθεί στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια κατάσταση όπου ναι μεν αναγνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός, δηλαδή όντως υπάρχει ένα θέμα που θα αρχίσει την επόμενη Τετάρτη, το απόγευμα της Τετάρτης και θα συνεχιστεί και την Πέμπτη. Βεβαίως το ύψος της βροχής θα είναι αρκετά μεγάλο, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που υπάρχουν, τα οποία είναι προγνωστικά, δεν μας λένε ακριβώς» δήλωσε ο κ. Λέκκας.

«Θα έχουμε πολύ πιο καλή εικόνα αύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, γιατί όσο προχωράμε στον χρόνο, τόσο πιο εύκολες είναι οι προβλέψεις. Θέλει μια ετοιμότητα η όλη κατάσταση, εφόσον επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, ότι έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις, γιατί η Αθήνα είναι ένα τρωτό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως έχει καταλήξει τις τελευταίες δεκαετίες, πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα» συνέχισε.

Οι εκτιμήσεις του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι έρχεται κάτι πιο οργανωμένο, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων για να αποσαφηνιστούν η ένταση, η ακριβής του πορεία και οι περιοχές που θα επηρεάσει» επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Καλησπέρα!

Την ερχόμενη Τετάρτη 1/4 υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή μας, χωρίς όμως προς το παρόν να πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του ως “μετεωρολογική βόμβα”.

Τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι έρχεται κάτι πιο οργανωμένο, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων για να αποσαφηνιστούν η ένταση , η ακριβής του πορεία και οι περιοχές που θα επηρεάσει».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Το νέο σύστημα της εβδομάδας απαιτεί προσοχή και ψυχραιμία, επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, αναφερόμενος στις νέες διαταραχές.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ Η ΒΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Η Μεσόγειος δείχνει ολοένα συχνότερα το πιο ακραίο της πρόσωπο, με βαθιά βαρομετρικά χαμηλά, καταστροφικές βροχές και μεγάλες ανθρώπινες απώλειες.

Το νέο σύστημα της εβδομάδας απαιτεί προσοχή και ψυχραιμία. Με αφορμή αυτό, αξίζει να θυμηθούμε τα βαθύτερα χαμηλά και τις πιο βαριές κακοκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών».

«Έντονα άστατος ο καιρός σήμερα και αύριο, περιορίζεται η αστάθεια την Κυριακή προς το Αιγαίο, βελτιωμένος ο καιρός τη Δευτέρα με νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από Τρίτη» ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης πριν από τρεις ημέρες.