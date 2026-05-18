Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις Λυκείου 2026

Την έναρξη περιόδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' και Β' λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και μαθήτριες της Γ' λυκείου τις απολυτήριες.

Ενδοσχολικές εξετάσεις 2026: Πότε τελειώνουν

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») της Γ' λυκείου θα διεξάγονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

Η ημέρα που αρχίζουν οι Πανελλήνιες 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου.

Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.