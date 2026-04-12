Πότε πέφτει Κυριακή του Θωμά

Πλησιάζει η Κυριακή του Θωμά

Η Κυριακή του Θωμά είναι η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα και αποτελεί μία σημαντική ημέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Την Κυριακή του Θωμά συνεχίζεται το εορταστικό κλίμα της Ανάστασης. Οι πιστοί εξακολουθούν να χαιρετιούνται με το «Χριστός Ανέστη» και να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία με χαρά.

Οι εκκλησίες που δίνουν ιδιαίτερη σημασία μέχρι σήμερα το αναγνωρίζουν με διάφορα ονόματα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είναι γενικά γνωστή ως Κυριακή του Θείου Ελέους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι ο Απόστολος Θωμάς πίστευσε στην Ανάσταση του Χριστού.

Γιατί ονομάζεται Κυριακή του Θωμά

Ονομάζεται έτσι από τον Απόστολο Θωμά, έναν από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού, και σχετίζεται με το γεγονός της εμφάνισης του Ιησού- που αναστήθηκε- σε αυτόν.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόστολος Θωμάς δεν βρισκόταν μαζί με τους άλλους μαθητές όταν ο Χριστός εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την Ανάστασή Του.

Όταν οι υπόλοιποι του είπαν ότι είδαν τον Κύριο, εκείνος δυσκολεύτηκε να το πιστέψει και δήλωσε πως αν δεν δει ο ίδιος τα σημάδια από τα καρφιά και δεν αγγίξει την πλευρά Του, δεν θα πιστέψει. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Χριστός εμφανίστηκε ξανά στους μαθητές Του, αυτή τη φορά παρουσία του Θωμά, και τον κάλεσε να αγγίξει τις πληγές Του.

Τότε ο Θωμάς πίστεψε και αναφώνησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου».

Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει τη σημασία της πίστης, αλλά και την ανθρώπινη αμφιβολία. Ο Θωμάς συχνά αποκαλείται «άπιστος», όμως στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει κάθε άνθρωπο που αναζητά αποδείξεις και βεβαιότητα.

Μέσα από την στάση του, η Εκκλησία διδάσκει ότι η αμφιβολία μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη και πιο συνειδητή πίστη.

Φέτος, η Κυριακή του Θωμά είναι στις 19 Απριλίου 2026 και του χρόνου είναι στις 9 Μαΐου 2027.