Πότε οι πρώτες ειδοποιήσεις από τις «έξυπνες κάμερες» - Πώς θα γίνονται πλέον οι ενστάσεις

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία για τις κάμερες στους δρόμους της Αττικής.

Από τα μέσα Ιανουαρίου οι πρώτες ειδοποιήσεις από τις «έξυπνες κάμερες», επιβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δίνοντας διευκρινίσεις και για τις ενστάσεις που από τον αναλογικό τρόπο περνούν στον ηλεκτρονικό.

Κάμερες στους δρόμους: Πώς θα έρχεται η κλήση

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο την στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή την στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις», ανέφερε.

Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν, τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Από τα 8 σημεία που θα λειτουργούν κάμερες του πιλοτικού συστήματος της Αττικής, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις κινητού και ζώνης και περίπου 800 παραβιάσεις ορίου ταχυτητας με όριο τα 90 χλμ./ώρα.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Η διαφορά με τις κάμερες της Περιφέρειας

Εξήγησε παράλληλα ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από την πλευρά των πίσω πινακίδων, άρα δεν φαίνεται ο οδηγός. «Στη Συγγρού με τις νέες κάμερες διακρίνεται ο οδηγός και μάλιστα να πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα την ώρα και τα δύο του χέρια στο κινητό», ανέφερε.

«Ελπίζω μέσα Γενάρη να έχουμε υπογράψει πλέον με τις εταιρείες που παίρνουν τον διαγωνισμό για να ξεκινήσει να λειτουργεί το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα που ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως τότε οι κάμερες θα διασυνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας».

Πιλοτικά «έξυπνες κάμερες» και στα λεωφορεία

Σχετικά με τις λεωφορειολωρίδες, «τρέχει διαγωνισμός για 600 κάμερες. Συνεπώς πολύ σύντομα θα δούμε τις λεωφορειολωρίδες να αδειάζουν. Και αυτό το λέω γιατί ειπώθηκε και στη Βουλή όταν περάσαμε τον Δεκέμβριο το νομοσχέδιο ότι δεν φροντίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κι όμως, όταν βάζεις κάμερες και τελικά με αυτό τον τρόπο καταφέρνεις να αδειάσεις μια λεωφόρο λωρίδα, στην ουσία πετυχαίνεις καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και η πώληση καπνικών προϊόντων αλλά και η είσοδος σε κέντρα διασκέδασης μπορεί να ελεγχθεί με έναν πολύ αξιόπιστο τρόπο, ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου αναφορικά με τις υπουργικές αποφάσεις και τις δύο πλατφόρμες για τη δήλωση των σημείων πώλησης προϊόντων αλκοόλ και καπνού και τη δήλωση των ιδιωτικών εκδηλώσεων.

«Η Ελλάδα δείχνει να πάει πάρα πολύ καλά στη χρήση γενικής τεχνητής νοημοσύνης και στοιχεία της Eurostat το πιστοποιούν. Εκεί που πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο είναι στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης από την επιχειρηματικότητα. Δεν μένουμε μόνο στο Λαύριο που κατασκευάζεται ο εθνικός υπερυπολογιστής», ανέφερε επίσης.

«Το μεγάλο κύμα, το οποίο πλέον έρχεται μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εσωτερικών, είναι να δούμε από τις 4400 διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου ποιες πρέπει να καταργηθούν εντελώς. Μέχρι το 2026 θα δείτε μια τελείως διαφορετική δημόσια διοίκηση» κατέληξε.