Πότε λέμε ότι έχουμε καύσωνα: Η εξήγηση Κολυδά

Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα τις επόμενες ημέρες, με αποκορύφωμα την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Θεόδωρος Κολυδάς εξήγησε ποια μετεωρολογικά δεδομένα χαρακτηρίζουν έναν καύσωνα.

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, με σχετική του ανάρτηση, στάθηκε στη θερμή αέρια η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος της Μεσογείου και, βάσει χάρτη, φαίνεται πως επεκτείνεται πιο ανατολικά: «Αυτό μεταφράζεται σε άνοδο των μέγιστων θερμοκρασιών, κυρίως στα ηπειρωτικά πεδινά, όπου τοπικά θα πλησιάζουν τους 38 με 39°C. Οι υψηλότερες τιμές είναι πιθανότερες στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και κατά τόπους στη δυτική χώρα» ανέφερε.

«Ωστόσο, η θερμή μεταφορά δεν αρκεί από μόνη της για να χαρακτηριστεί μια περίοδος ως καύσωνας. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι άνεμοι, η υγρασία, η διάρκεια της ζέστης και κυρίως οι ελάχιστες θερμοκρασίες τη νύχτα» ξεκαθάρισε ο Κολυδάς.

Η ανάρτηση Κολυδά για τον καύσωνα

«Η θερμή αέρια μάζα που καλύπτει μεγάλο μέρος της Μεσογείου επεκτείνεται ανατολικότερα . Η εικόνα στα 850 hPa, δηλαδή περίπου στα 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια, δείχνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται πάνω από τη χώρα μας και κατά διαστήματα ενισχύονται. Αυτό μεταφράζεται σε άνοδο των μέγιστων θερμοκρασιών, κυρίως στα ηπειρωτικά πεδινά, όπου τοπικά θα πλησιάζουν τους 38 με 39°C. Οι υψηλότερες τιμές είναι πιθανότερες στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και κατά τόπους στη δυτική χώρα.

Ωστόσο, η θερμή μεταφορά δεν αρκεί από μόνη της για να χαρακτηριστεί μια περίοδος ως καύσωνας. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι άνεμοι, η υγρασία, η διάρκεια της ζέστης και κυρίως οι ελάχιστες θερμοκρασίες τη νύχτα. Στην παρούσα περίπτωση φαίνεται να διατηρείται κάποια νυχτερινή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ το μελτέμι και γενικότερα οι βόρειοι άνεμοι θα περιορίζουν τη ζέστη στο Αιγαίο και στα ανατολικά παράκτια.

Συνεπώς, αναμένεται μια θερμή περίοδος, κατά τόπους έντονη, χωρίς όμως προς το παρόν τα χαρακτηριστικά παρατεταμένου και γενικευμένου καύσωνα. Η εξέλιξη χρειάζεται παρακολούθηση, καθώς μικρές μεταβολές στην κυκλοφορία μπορούν να αλλάξουν τόσο την ένταση όσο και τη γεωγραφική κατανομή της ζέστης».

✅Η θερμή αέρια μάζα που καλύπτει μεγάλο μέρος της Μεσογείου επεκτείνεται ανατολικότερα . Η εικόνα στα 850 hPa, δηλαδή περίπου στα 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια, δείχνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται πάνω από τη χώρα μας και κατά διαστήματα ενισχύονται. Αυτό… pic.twitter.com/G95lfwwfgp — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 13, 2026

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.