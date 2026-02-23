Στην επόμενη μεγάλη «ανάσα», με κλειστά σχολεία, εστιάζουν οι μαθητές.

Σήμερα Καθαρά Δευτέρα, οι μαθητές απολαμβάνουν το τριήμερο με κλειστά σχολεία, όπως κάθε χρόνο.

Η επόμενη προγραμματισμένη διακοπή μαθημάτων είναι η 25η Μαρτίου και μετά ακολουθεί το Πάσχα 2026.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα 2026

Φέτος, το Πάσχα 2026 πέφτει Κυριακή 12 Απριλίου και αυτό σημαίνει πως θα εορταστεί νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές.

Με βάση λοιπόν, τον καθιερωμένο ετήσιο προγραμματισμό, τα μαθήματα πριν από το Πάσχα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Την ημέρα εκείνη όλα τα σχολεία, από Νηπιαγωγεία και Δημοτικά έως Γυμνάσια και Λύκεια, θα λειτουργήσουν κανονικά και με τη λήξη των μαθημάτων θα ξεκινήσει η πασχαλινή περίοδος ανάπαυσης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η πασχαλινή αργία ξεκινά επίσημα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές χτυπά τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται πως οι διακοπές του Πάσχα διαρκούν σχεδόν δύο εβδομάδες, δίνοντας στους μαθητές μια πολύτιμη ευκαιρία ξεκούρασης.