Πότε είναι η επόμενη και τελευταία αργία του 2025

Οι αργίες του 2025 αποτελούν την ιδανική αφορμή για μικρές ανάσες από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα.

Το ημερολόγιο της χρονιάς είχε αρκετά τριήμερα, δίνοντας ευκαιρίες για αποδράσεις.

Η αρχή έγινε με την Πρωτοχρονιά την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου, ενώ λίγες μέρες μετά, τα Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου) έπεσαν Δευτέρα, χαρίζοντας το πρώτο τριήμερο.

Η Καθαρά Δευτέρα, στις 3 Μαρτίου, σηματοδότησε το ξεκίνημα της Σαρακοστής, ενώ η 25η Μαρτίου την Τρίτη έδωσε μια ευκαιρία για σύντομη ανάπαυλα.

Το Πάσχα του 2025 εορτάστηκε στις 20 Απριλίου, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή 18 Απριλίου, προσφέροντας ένα μεγάλο ανοιξιάτικο διάλειμμα.

Το καλοκαίρι έφερε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στις 9 Ιουνίου και φυσικά τον Δεκαπενταύγουστο, που φέτος έπεσε Παρασκευή, ιδανικός συνδυασμός για καλοκαιρινό ταξίδι.

Η επόμενη και τελευταία αργία του 2025

Πριν από λίγες ημέρες, πέρασε η 28η Οκτωβρίου (Τρίτη).

Έτσι, τώρα απομένουν οι τελευταίες αργίες της χρονιάς και δεν είναι άλλες από την περίοδο των γιορτών.

Οι επόμενες και τελευταίες αργίες είναι τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου και η επόμενη, στις 26 Δεκεμβρίου.