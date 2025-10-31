Πότε είναι η Black Friday 2025 και πότε ξεκινά η περίοδος των εκπτώσεων

Λιγότερο από ένας μήνας μένει μέχρι την Black Friday του 2025 και τις εκπτώσεις που περιμένει το καταναλωτικό κοινό.

Η «Μαύρη Παρασκευή» για φέτος, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας την έναρξη της πιο εμπορικής περιόδου του χρόνου. Λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Δεκεμβρίου 2025, ακολουθεί η Cyber Monday, με τις διαδικτυακές προσφορές.

Ήδη οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται κατάλληλα για την περίοδο των εκπτώσεων του Νοεμβρίου και της περιόδου πριν και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Πολλά καταστήματα δεν περιμένουν την Black Friday και ήδη οργανώνουν «Black Week» ή early access καμπάνιες, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν νωρίτερα από τις χαμηλότερες τιμές.

Black Friday 2025: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Black Friday υπόσχεται να φέρει σημαντικές εκπτώσεις σε κατηγορίες όπως τεχνολογία, ηλεκτρικές συσκευές, μόδα και είδη σπιτιού. Ωστόσο, οι ειδικοί συστήνουν προσοχή: