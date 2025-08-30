Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο 2025

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για μαθητές και εκπαιδευτικούς που επιστρέφουν στα σχολεία.

Μετά από το καλοκαίρι, ήρθε η ώρα οι μαθητές να επιστρέψουν στα σχολεία. Η πρώτη μέρα μετά τις διακοπές είναι ιδιαίτερη αλλά και η πιο δύσκολη.

Η μετάβαση από την ξεγνοιασιά του καλοκαιριού στην σχολική καθημερινότητα μπορεί να φαίνεται δύσκολη αλλά με υπομονή και επιμονή, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις.

Σχολεία: Πότε ανοίγουν τον Σεπτέμβριο 2025

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά λοιπόν, στις 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό να ξεκινά στις 08:15.

Τα σχολεία ενημερώνουν για την ακριβή ώρα του αγιασμού στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ημέρα οι μαθητές παίρνουν τα βιβλία τους και την επομένη, στις 12 Σεπτεμβρίου, επιστρέφουν στα θρανία τους για την πρώτη ημέρα μαθημάτων.

Μάλιστα, τον Οκτώβριο είναι και η πρώτη αργία για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για την 28η Οκτωβρίου που φέτος πέφτει Τρίτη.