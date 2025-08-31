Πόσο κοστίζουν τα σχολικά είδη

Σε δύο εβδομάδες περίπου επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία και οι γονείς ήδη έχουν ξεκινήσει τη δική τους έρευνα αγοράς για τα σχολικά είδη.

Λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι, μετά από συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, οι τιμές των σχολικών ειδών θα παραμείνουν σταθερές, στηρίζοντας τις οικογένειες, απόφαση που προέκυψε ύστερα από πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους σούπερ μάρκετ.

Με αφορμή την επαφή του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, υπάρχουν αυξήσεις φέτος που φτάνουν έως 8% σε μερικά είδη ενώ άλλα είδη έχουν μειώσεις έως και 15%.

Οι σχολικές τσάντες φτάνουν έως τα 70 ευρώ, τα τετράδια (10 τεμαχίων) είναι μεταξύ 12 και 20 ευρώ ενώ τα τετράδια των 50 φύλλων έως 1,50 ευρώ. Επίσης, τα σπιράλ δύο θεμάτων κυμαίνονται μεταξύ 1,40 ευρώ έως 4,40.

«Οι τιμές φαίνονται να έχουν συγκρατηθεί αλλά δεν παύει να είναι δύσκολα και ακριβά» ανέφερε πολίτης στην κάμερα.

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα που προβλήθηκε στο ΟΡΕΝ, για παράδειγμα σε μια κασετίνα με 25 τεμάχια μαρκαδόρων, η τιμή το 2023 ήταν στα 19,90 ευρώ ενώ σήμερα είναι στα 22,90 ευρώ.

Επίσης, ένα μηχανικό μολύβι, το 2023 είχε 4,29 ευρώ και το 2025 έχει 4,99.

Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε: «Θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι αυτή την χρονιά δεν θα έχουμε καθόλου ανατιμήσεις στα σχολικά προϊόντα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μάλιστα, περιμένουμε και κάποιες ελαφρές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Χρειάζεται όμως παρ' όλα αυτά, μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς από τους ίδιους τους καταναλωτές, διότι η έρευνα αγοράς είναι αυτή που διασφαλίζει ότι τα έξοδα που θα κάνουμε για το σχολείο, για τα σχολικά προϊόντα, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερα με τη δυνατή καλύτερη ποιότητα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα κανάλια, είτε τα φυσικά καταστήματα είτε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης, οι καταναλωτές θα δουν πολύ εύκολα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλίμακα τιμών σε όλα τα προϊόντα. Σχολικές τσάντες, μολύβια, στυλό και φθηνότερα και ακριβότερα. Και ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που ο ίδιος επιθυμεί».