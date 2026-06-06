Πόσο κοστίζει μια ημέρα σε οργανωμένη παραλία στην Αττική;

Η επίσκεψη σε μια οργανωμένη παραλία στην Αττική μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή, ιδιαίτερα για μια οικογένεια ή μια παρέα άνω των δύο ατόμων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, σε οργανωμένη παραλία του Αλίμου, η οποία αποτελεί δημοφιλή επιλογή για πολλούς λουόμενους, το κόστος για ένα σετ ξαπλωστρών φτάνει τα 30 ευρώ τις καθημερινές και τα 40 ευρώ τα Σαββατοκύριακα.

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στην παραλία, αφού οι επισκέπτες καλούνται να καταβάλουν επιπλέον 10 ευρώ τις καθημερινές και 12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα για την είσοδό τους.

Το συνολικό κόστος μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο για οικογένειες με παιδιά, καθώς σε αρκετές οργανωμένες παραλίες προσφέρονται δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, όπως φουσκωτά παιχνίδια, η χρήση των οποίων συνεπάγεται επιπλέον χρέωση.

Έτσι, μια απλή ημέρα δίπλα στη θάλασσα σε οργανωμένη παραλία της Αττικής μπορεί να κοστίσει σημαντικά περισσότερο από όσο υπολογίζουν πολλοί λουόμενοι, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες αυξημένης ζήτησης.

Με πληροφορίες από Mega