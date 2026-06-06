ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πόσο κοστίζει μια ημέρα σε οργανωμένη παραλία στην Αττική;

Οι τιμές που προβλέπονται για ένα σετ ξαπλωστρών, την είσοδο σε έναν οργανωμένο χώρο σε παραλία και τα παιχνίδια

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΤ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΤΙΜΕΣ Facebook Twitter
Πόσο θα κοστίσει σε μία οικογένεια μια ημέρα σε οργανωμένη παραλία της Αττικής / Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Η επίσκεψη σε μια οργανωμένη παραλία στην Αττική μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή, ιδιαίτερα για μια οικογένεια ή μια παρέα άνω των δύο ατόμων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, σε οργανωμένη παραλία του Αλίμου, η οποία αποτελεί δημοφιλή επιλογή για πολλούς λουόμενους, το κόστος για ένα σετ ξαπλωστρών φτάνει τα 30 ευρώ τις καθημερινές και τα 40 ευρώ τα Σαββατοκύριακα.

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στην παραλία, αφού οι επισκέπτες καλούνται να καταβάλουν επιπλέον 10 ευρώ τις καθημερινές και 12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα για την είσοδό τους.

Το συνολικό κόστος μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο για οικογένειες με παιδιά, καθώς σε αρκετές οργανωμένες παραλίες προσφέρονται δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, όπως φουσκωτά παιχνίδια, η χρήση των οποίων συνεπάγεται επιπλέον χρέωση.

Έτσι, μια απλή ημέρα δίπλα στη θάλασσα σε οργανωμένη παραλία της Αττικής μπορεί να κοστίσει σημαντικά περισσότερο από όσο υπολογίζουν πολλοί λουόμενοι, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες αυξημένης ζήτησης.

Με πληροφορίες από Mega

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

The Upfront Inititiative 2026: Σημαντικές προσωπικότητες και φωνές που αξίζει να ακούσεις

Ελλάδα / Upfront 2026: Εξασφάλισε θέση για μια ημέρα γεμάτη σημαντικές φωνές και ιδέες

Η πρωτοβουλία της LiFO και της Tsomokos για την ισότητα, τη συμπερίληψη, την ποικιλομορφία και την ορατότητα στην Ελλάδα επιστρέφει με μία πλούσια ατζέντα που περιλαμβάνει 50 ομιλητές, 9 ενδιαφέροντα πάνελ και fireside chats που δεν χάνονται.
THE LIFO TEAM
 
 