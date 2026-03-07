Πόσο κοστίζει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης;

Περισσότερη ζήτηση στα σακίδια έκτακτης ανάγκης παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα, μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του χώρου, τις τελευταίες ημέρες, το ενδιαφέρον είναι αυξημένο.

Ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης περιέχει αντικείμενα, όπως μια κουβέρτα, έναν φακό κεφαλής και μπαταρίες.

Σύμφωνα με άτομο από κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, που μίλησε στο Action24, ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης, ξεκινά από 30 με 40 ευρώ και φτάνει πολύ παραπάνω.

«Τα περισσότερα είναι πράγματα που τα έχουμε ήδη ή τα βρίσκουμε σε σούπερ μάρκετ» τόνισε, προσθέτοντας πως «με ένα 60άρι είναι κανείς άνετος. Να μην είναι και πάρα πολύ μεγάλο».

Το κόστος πάντως, για ένα έτοιμο σακίδιο έκτακτης ανάγκης (72 ωρών) στην Ελλάδα κυμαίνεται- σε κάποιες περιπτώσεις- και πάνω από 300 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος, την ποιότητα των υλικών και το αν προορίζεται για ένα ή περισσότερα άτομα, όπως μια οικογένεια.

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τι περιέχει

Το τι πρέπει να έχει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης εξήγησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης» ανέφερε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στην ανάρτησή του.

Aνάμεσα στα απαραίτητα, είναι ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες, φάρμακα, κονσέρβες και βασικά εργαλεία.

Κύπρος: «Φτιάξε το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης» - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Υπενθυμίζεται ότι σε επίσημη ανακοίνωση προέβη το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, απευθύνοντας επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες για την προληπτική προετοιμασία ενός «Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης».

Η οδηγία αυτή έρχεται ως συνέχεια των προληπτικών μέτρων ασφαλείας στην περιοχή του Ακρωτηρίου, με στόχο την ετοιμότητα των πολιτών.