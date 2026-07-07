Πώς θα «κόβονται» πλέον οι κλήσεις από την Τροχαία - Τι αλλάζει με το νέο σύστημα

Τη νέα διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων, το πώς θα «κόβονται» οι κλήσεις, παρουσίασε το μεσημέρι της Τρίτης (7/7) η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Η Τροχαία, όπως ανακοινώθηκε σχετικά, θα καταργήσει σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων, και θα το αντικαταστήσει με ειδικές έξυπνες συσκευές, όπως tablets και smartphones.

Με το νέο σύστημα, όλη η διαδικασία αλλάζει ριζικά, σύμφωνα με όσα παρουσίασε η Τροχαία. Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση ειπώθηκαν τα εξής: «η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη αποτελεί τομή για την επιχειρησιακή ικανότητα της Τροχαίας. ​Η καταχώρηση πλέον γίνεται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. ​Με μία αναζήτηση ελέγχονται άμεσα: ​Ασφάλιση, ΚΤΕΟ, Ισχύς άδειας οδήγησης».

Κλήσεις από την Τροχαία: Τι αλλάζει με το νέο σύστημα

Ο διοικητής της Τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης εξήγησε ότι θα δοθούν σταδιακά στους αστυνομικούς της Τροχαίας αλλά και της Άμεσης Δράσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 400 κινητές συσκευές τις οποίες θα χρησιμοποιούν, αντικαθιστώντας ουσιαστικά το κλασικό μπλοκάκι.

Ως προς τις αλλαγές στο σύστημα, οι αστυνομικοί θα πληκτρολογούν αρχικά την πινακίδα του οχήματος, ύστερα τις συντεταγμένες και την παράβαση, στην οποία έχει υποπέσει ο οδηγός.

Έτσι, θα γίνεται ψηφιακά η διαδικασία και η κλήση θα επιδίδεται στο κινητό του παραβάτη είτε με SMS είτε μέσω e-mail και έτσι ηλεκτρονικά θα υπάρχει και ένα QR Code, το οποίο θα μπορεί να σκανάρει ο οδηγός προκειμένου είτε να πληρώσει την κλήση είτε να κάνει ένσταση.

Ο στόχος του νέου συστήματος στις κλήσεις

Στόχος της αστυνομίας είναι να σταματήσει ή να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι ουρές με ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσουν τις κλήσεις. Το μέτρο θα αφορά μόνο τις κλήσεις που έχουν επιδοθεί από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, όχι για κλήσεις από τις κάμερες.

Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα «δεσμεύεται» άμεσα στο κεντρικό σύστημα. ​

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υποστήριξε ότι πρόκειται για μια «σπουδαία πρωτοβουλία που συμβάλλει και δημιουργεί ακόμα ένα βήμα, μια πρόοδο στον σκοπό που έχουμε αναλάβει και υπηρετούμε ως Ελληνική Αστυνομία και είναι η ασφάλεια. Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλά στο ranking του δείκτη Law and Order. Γιατί θα έχουμε καταφέρει ολοένα και περισσότεροι πολίτες, ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων, των γειτονιών, των συνοικιών να μπορούν άφοβα να κυκλοφορούν στη γειτονιά τους οποιαδήποτε ώρα της μέρας και της νύχτας».

Ο υπουργός τόνισε ότι με αυτά τα tablets αλλάζει καθοριστικά η διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης και ο τρόπος που λειτουργεί ο αστυνομικός της Τροχαίας. «Προσθέτουμε άλλα 400 περίπου τάμπλετ, 250 στην Τροχαία της Αττικής, 60 στην Τροχαία της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα εδώ στην Άμεση Δράση, η οποία είναι καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει επίσης παραβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με αυτά που έχουμε, θα αποτελέσουν τα όπλα μας για να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, ακόμα πιο χρήσιμοι στην κοινωνία, ακόμα πιο ασφαλείς πόλεις στους δρόμους, στις συνοικίες, στις γειτονιές, ακόμα πιο ασφαλείς στην οδική ασφάλεια η Ελλάδα» υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ