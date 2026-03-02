Πώς θα είναι ο καιρός τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου: Τα δύο «πρόσωπα» της εβδομάδας

Έντονες εναλλαγές θα σημειωθούν στο σκηνικό του καιρού τον Μάρτιο, όπου μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν ηλιοφάνεια, νεφώσεις και αισθητές διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασία.

Αναλυτικότερα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, εξήγησε πως το κύριο χαρακτηριστικό των ημερών είναι ότι «μπορεί η ημέρα να ξεκινά με αρκετό κρύο, με πολύ χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές, αλλά κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών ανεβαίνει αρκετά ο υδράργυρος. Άρα, λοιπόν, μπορεί να παρατηρείται αυτό που λέμε στη μετεωρολογία 'μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος'».

Ο καιρός κατά την «είσοδο» του Μαρτίου

«Το πρωί μπορεί ο καιρός να θυμίζει χειμώνα- θερμοκρασίες κοντά στους 4 βαθμούς Κελσίου- αργότερα όμως θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχει μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Σημειώνεται ότι τα επόμενα 24ωρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο. Στα δυτικά ηπειρωτικά -με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Αγρίνιο και τον Πύργο Ηλείας- αναμένονται οι υψηλότερες τιμές, που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν μεταξύ 14 και 16 βαθμών.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και τις επόμενες ημέρες, με ήπιες θερμοκρασίες και γενικά σταθερό σκηνικό.

Από την Τρίτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, χωρίς όμως αξιόλογες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Την Τετάρτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν εκ νέου, αγγίζοντας τα 5 με 6 μποφόρ, γεγονός που θα συνοδευτεί από μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, έως τη Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να αναμένονται έντονα ή εκτεταμένα φαινόμενα.

Συνολικά, η εβδομάδα θα κυλήσει με μικρές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, τοπικές ομίχλες κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, συνθέτοντας μια καθαρά ανοιξιάτικη εικόνα, χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα.