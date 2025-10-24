Πώς θα είναι ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Βροχερός- σε διάφορες περιοχές- αναμένεται να είναι ο καιρός την 28η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ για την 28η Οκτωβρίου, στην ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρώτικα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα, προβλέπονται λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Για «πολύ ενθαρρυντικά πρωινά προγνωστικά για τη διεξαγωγή των παρελάσεων» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε σημερινή του ανάρτηση ενώ χθες ανέφερε: «Σχετικά με τον καιρό της 28ης η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 8 βαθμούς και θα έχει και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Η πρόγνωση για 28η θα γίνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε 2 ημέρες».

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης θέλησε να επισημάνει: «Με το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου να μας έρχεται σιγά σιγά, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες με μια νέα σύντομη διαταραχή να μας απασχολεί μέσα στη Δευτέρα και να ολοκληρώνει τη δράση της τη Τρίτη με τις παρελάσεις όμως να μην επηρεάζονται ιδιαίτερα».

28η Οκτωβρίου - ΕΜΥ: Πώς θα είναι ο καιρός

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τη δυτική Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, που το βράδυ θα περιοριστούν στα ανατολικά ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 και στην Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρώτικα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025

Στις Σποράδες και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.