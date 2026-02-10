Πώς συνέβη το δυστύχημα στην Ελευσίνα: Παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα της

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται η 44χρονη που τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της με το όχημά της, στην Ελευσίνα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η 71χρονη έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της, επί της οδού Αλκιβιάδου.

Ελευσίνα: Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ηλικιωμένη είχε κατέβει από το όχημα προκειμένου να βοηθήσει την κόρη της να παρκάρει, δίνοντάς της οδηγίες.

Η πόρτα του συνοδηγού φέρεται να είχε παραμείνει ανοιχτή και, κατά τη διάρκεια ελιγμών με όπισθεν, όλα δείχνουν πως η 44χρονη πάτησε περισσότερο το γκάζι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί η μητέρα της.

Η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και ένα δέντρο, τραυματιζόμενη θανάσιμα.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» χωρίς τις αισθήσεις της, όπου λίγο αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι αρχές συνέλαβαν την κόρη της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.