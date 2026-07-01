Πώς να θωρακίσεις το σπίτι σου για την αντιπυρική περίοδο: Τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς

Η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι υψηλές θερμοκρασίες που φέρνει η κλιματική αλλαγή, καθιστούν την προστασία της κατοικίας μας, άμεση προτεραιότητα.

Για όσους έχουν σπίτι μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις, η πρόληψη δεν είναι μια τυπική σύσταση των ειδικών, αλλά κάτι κρίσιμο για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας τους. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώματος, η έγκαιρη προετοιμασία μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο και διευκολύνει το έργο των αρχών σε μια έκτακτη ανάγκη.

Αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι: Πώς να καθαρίσεις σωστά το οικόπεδο

Η σωστή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αποτελεί την πρώτη και πιο σημαντική γραμμή άμυνας απέναντι στις φλόγες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι κατοικίες των οποίων οι εξωτερικοί χώρα δεν έχουν καθαριστεί επιμελώς από δέντρα, ξερά χόρτα και πυκνούς θάμνους, είναι πιθανό να βρεθούν σε κίνδυνο και η προστασία τους από τις δυνάμεις κατάσβεσης γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Για τον λόγο αυτό, η δημιουργία μιας αντιπυρικής ζώνης γύρω από το κτήμα κρίνεται επιβεβλημένη, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος. Στις περισσότερες περιοχές, η ζώνη αυτή πρέπει να εκτείνεται σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων περιμετρικά του ακινήτου. Ωστόσο, αν το οικόπεδο βρίσκεται σε επικλινές έδαφος, το πλάτος της αντιπυρικής ζωής θα πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με την κλίση, δεδομένου ότι μια επίπεδη τοποθεσία είναι πάντοτε πιο ασφαλής από μια κατηφορική.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι το τοπίο πρέπει να μείνει εντελώς «γυμνό», καθώς ορισμένα φυτά είναι ανθεκτικά στη φωτιά. Αν υπάρχει γρασίδι θα πρέπει να διατηρηθεί σε χαμηλό ύψος, ενώ τα παρτέρια με λουλούδια και λαχανικά βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους.

Τα εύφλεκτα υλικά που πρέπει να απομακρύνεις άμεσα από την αυλή

Οι σπινθήρες που μεταφέρονται μέσω του αέρα από μια δασική πυρκαγιά μπορούν εύκολα να βρουν πρόσφορο έδαφος στην αυλή ενός σπιτιού και να προκαλέσουν άμεση ανάφλεξη. Η σωστή διαχείριση και απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών από τον εξωτερικό χώρο είναι κομβικής σημασίας. Κάθε είδους εύφλεκτη βλάστηση, μπάζα ή ξερά κλαδιά πρέπει να απομακρύνονται άμεσα, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με εξωτερικούς τοίχους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αποθήκευση των καυσόξυλων για τον χειμώνα. Οι σωροί αυτοί πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση ασφαλείας από το σπίτι και τα εξωτερικά κτίσματα, καθώς τυχόν σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη, με αποτέλεσμα ολόκληρο το οίκημα να τυλιχτεί στις φλόγες. Παράλληλα, τα απορρίμματα πρέπει να φυλάσσονται σε καλά κλεισμένα δοχεία στο πεζοδρόμιο και σε καμία περίπτωση κοντά σε πυροσβεστικούς κρουνούς. Τέλος, κατά τους θερινούς μήνες απαγορεύεται ρητά το κάψιμο σκουπιδιών σε βαρέλια ή υπαίθριους κλιβάνους, καθώς αποτελούν συχνή αιτία πρόκλησης μεγάλων πυρκαγιών.

Πώς να σφραγίσεις το σπίτι εξωτερικά πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες ζέστες

Η δομική θωράκιση του ίδιου του κτιρίου είναι το επόμενο στάδιο προστασίας, ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του. Είναι απαραίτητο να καλυφθούν όλες οι καμινάδες, τα ανοίγματα της σοφίτας και οι υπόγειοι αγωγοί εξαερισμού με ειδικό, μη εύφλεκτο, συρμάτινο πλέγμα. Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ανοιγμάτων, η πυροσβεστική προτείνει την τοποθέτηση παντζουριών από μη εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες.

Σε περίπτωση ανακαίνισης, οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υλικά ανθεκτικά στη φωτιά, ενώ οι κατοικίες με ξύλινη στέγη διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και χρειάζονται άμεση μόνωση.

Σε κάθε περίπτωση, το σπίτι πρέπει να διαθέτει ανιχνευτές καπνού, καθαρές εξόδους κινδύνου και έναν εγκεκριμένο πυροσβεστήρα, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί σωτήριος.

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