Πώς κινήθηκαν οι βάσεις 2026: Ποιες σχολές αυξήθηκαν πάνω από 1.000 μόρια - Τα τμήματα με τη μεγαλύτερη πτώση

Με αρκετές ανακατατάξεις κινήθηκαν οι βάσεις 2026 στα πανεπιστήμια.

Οι Πολυτεχνικές Σχολές, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, αποτελούν τον μεγάλο πρωταγωνιστή, καταγράφοντας εντυπωσιακές ανόδους ακόμη και σε περιφερειακά τμήματα, λόγω των υψηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων σε Μαθηματικά και Φυσική, την ώρα που αρκετές σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, αλλά και τμήματα της περιφέρειας, βρέθηκαν αντιμέτωπα με σημαντικές πιέσεις.

Βάσεις 2026: Πού υπάρχουν μικρές αυξομειώσεις

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, οι Πολυτεχνικές Σχολές κατέγραψαν εντυπωσιακές αυξήσεις. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών αυξήθηκε κατά περίπου 1.100 μόρια, ενώ το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών σημείωσε άνοδο 1.010 μορίων.

Συνολικά, σχεδόν όλα τα τμήματα του Πολυτεχνείου κινήθηκαν ανοδικά, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη φετινή ενίσχυση της ζήτησης για σχολές μηχανικών.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, η Ιατρική Αθηνών σημείωσε άνοδο 125 μορίων σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε στα 18.500 μόρια, ενώ η Ιατρική Θεσσαλονίκης αυξήθηκε κατά 175 μόρια.

Αντίθετα, η Νομική Αθηνών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στα 17.875 μόρια, ενώ η Νομική Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες Νομικές σχολές παρουσίασαν μικρή πτώση, περίπου 20 έως 25 μόρια.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, οι μεταβολές ήταν επίσης περιορισμένες. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σημείωσε μικρή άνοδο 25 μορίων, φτάνοντας τα 18.425 μόρια, ενώ το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κατέγραψε πτώση 125 μορίων.

Βάσεις 2026: Για ποιες σχολές υπήρξε ζήτηση

Την εικόνα των βάσεων σχολίασε στην εκπομπή Newsroom o Χρήστος Ταουσάνης, σύμβουλος σταδιοδρομίας.

Όπως σημειώνει, η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στα τμήματα Μηχανικών, με πολλές σχολές να διαμορφώνουν πλέον βάσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 18.000 μόρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Ηράκλειο, το οποίο σημείωσε άνοδο περίπου 1.890 μορίων, μια εξέλιξη που δείχνει ότι η ζήτηση για πολυτεχνικές σχολές ενισχύθηκε σημαντικά.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η άνοδος και σε κεντρικές σχολές. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί στη Θεσσαλονίκη κατέγραψαν αύξηση περίπου 700 μορίων, φτάνοντας σε βάση 18.225 μορίων, ενώ οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Αεροναυπηγοί στην Πάτρα πλησίασαν τα 18.120 μόρια, με άνοδο σχεδόν 1.000 μορίων.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και άλλα πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί, όπου οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 300 έως και 600 μόρια, σε σχολές που ήδη βρίσκονται σε πολύ υψηλές βαθμολογικές απαιτήσεις.

Εντυπωσιακή ήταν και η πορεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο σημείωσε άνοδο περίπου 1.125 μορίων και διαμόρφωσε βάση στα 18.230 μόρια, επίπεδο αντίστοιχο με σχολές μεγάλων αστικών κέντρων.

Υψηλές βάσεις για Ιατρικές, Νομικές και Στρατιωτικές σχολές - Η Ψυχολογία υποχώρησε

Οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως οι Ιατρικές, οι Οδοντιατρικές και οι στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων.

Η Ιατρική Αθηνών, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, η Ιατρική Θεσσαλονίκης και η Ιατρική Πάτρας εξακολουθούν να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις, με την Ιατρική Θεσσαλονίκης μάλιστα να καταγράφει άνοδο περίπου 175 μορίων.

Ξεχωριστή ήταν η επαναφορά των στρατιωτικών σχολών, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν παρουσιάσει πτώση. Η προοπτική άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, η σταθερή εργασία και η δυνατότητα εξέλιξης φαίνεται πως ενίσχυσαν ξανά το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Στις υψηλόβαθμες σχολές βρίσκονται πλέον τμήματα όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, η Ψυχολογία, η Πληροφορική και άλλες σχολές που απαιτούν πάνω από 18.000 μόρια.

Παρά την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η Ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η Ψυχολογία του Παντείου σημείωσε πτώση περίπου 20 μορίων, ενώ η Ψυχολογία στο Διδυμότειχο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Ακόμη και η Ψυχολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μία από τις πιο δημοφιλείς σχολές, παρουσίασε μείωση περίπου 80 μορίων.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι οι βάσεις δεν αποτελούν σταθερό μέγεθος, αλλά επηρεάζονται κάθε χρόνο από τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις προτιμήσεις τους και τις αλλαγές στη ζήτηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που σημείωσε μικρή άνοδο, την ίδια στιγμή που το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υποχώρησε κατά περίπου 125 μόρια.

Βάσεις 2026: Οι σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση

Στον αντίποδα, ορισμένα τμήματα κατέγραψαν εντυπωσιακές πτώσεις. Η χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα 7.190 μόρια, ενώ το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ίδιου πανεπιστημίου κινήθηκε στα 7.380 μόρια.

Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο, όπου η βάση διαμορφώθηκε στα 6.725 μόρια, από 15.825 μόρια την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας απώλεια σχεδόν 7.000 μορίων.

Μεγάλη πτώση σημείωσε και το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχασε περίπου 4.500 μόρια και διαμορφώθηκε στα 12.925 μόρια από περίπου 17.000.

Σημαντική ήταν επίσης, η πτώση στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με απώλειες που ξεπέρασαν τα 4.200 μόρια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ