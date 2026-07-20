Πώς καταλαβαίνω ότι το κατοικίδιό μου υποφέρει από τον καύσωνα - Τα 8 συμπτώματα

Συμβουλές για το μπορεί ένας κηδεμόνας να καταλάβει αν το κατοικίδιό του υποφέρει από τον καύσωνα, δημοσίευσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

«Πώς καταλαβαίνεις ότι το κατοικίδιο σου υποφέρει από τον καύσωνα; Πώς πρέπει να βοηθήσεις τους τετράποδους φίλους μας στο σπίτι και στο αυτοκίνητο για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες; Τι πρέπει να κάνεις για τα αδέσποτα που υποφέρουν περισσότερο;» γράφει σε ανάρτησή του ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραθέτοντας χρήσιμες συμβουλές από τον για προστασία των κατοικίδιων από τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Χρήσιμες συμβουλές για καύσωνα και κατοικίδια

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναφέρει για τον καύσωνα και τα κατοικίδια:

«Συμπτώματα στα κατοικίδια

βαρύ λαχάνιασμα γρήγορος καρδιακός παλμός αστάθεια και αλλαγή στο χρώμα των ούλων εμετός ή διάρροια έλλειψη συντονισμού κινήσεων απροθυμία μετακίνησης επιληπτικές κρίσεις λήθαργος και αιμορραγίες

Τρόποι αντιμετώπισης

Μετακινήστε το κατοικίδιο αμέσως σε δροσερό/ σκιερό μέρος

Ανοίξτε το κλιματιστικό ή χρησιμοποιήστε μια βεντάλια ώστε να απομακρυνθεί ο ζεστός αέρας από το κατοικίδιο

Δροσίστε το με πολλές, μικρές δόσεις νερού

Τοποθετήστε το σε δροσερό νερό μέχρι τον λαιμό για 10 λεπτά

Συμβουλευτείτε άμεσα στον κτηνίατρό σας

Στο σπίτι

Διατηρήστε το σπίτι δροσερό

Ανανεώστε το νερό στο μπολάκι του και μεριμνήστε να είναι πάντα γεμάτο

Στο αυτοκίνητο

Μην αφήνετε το κατοικίδιο μόνο μέσα στο αυτοκίνητο!

Οι εκδρομές πρέπει να γίνονται με συχνές στάσεις.

Καλύψτε τα παράθυρα με σκίαστρα και ταξιδεύετε με air condition

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