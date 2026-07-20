Πώς καταλαβαίνω ότι το κατοικίδιό μου υποφέρει από τον καύσωνα - Τα 8 συμπτώματα

Συμβουλές για το μπορεί ένας κηδεμόνας να καταλάβει αν το κατοικίδιό του υποφέρει από τον καύσωνα, δημοσίευσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
«Πώς καταλαβαίνεις ότι το κατοικίδιο σου υποφέρει από τον καύσωνα; Πώς πρέπει να βοηθήσεις τους τετράποδους φίλους μας στο σπίτι και στο αυτοκίνητο για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες; Τι πρέπει να κάνεις για τα αδέσποτα που υποφέρουν περισσότερο;» γράφει σε ανάρτησή του ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραθέτοντας χρήσιμες συμβουλές από τον για προστασία των κατοικίδιων από τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Χρήσιμες συμβουλές για καύσωνα και κατοικίδια
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναφέρει για τον καύσωνα και τα κατοικίδια:
«Συμπτώματα στα κατοικίδια
- βαρύ λαχάνιασμα
- γρήγορος καρδιακός παλμός
- αστάθεια και αλλαγή στο χρώμα των ούλων
- εμετός ή διάρροια
- έλλειψη συντονισμού κινήσεων
- απροθυμία μετακίνησης
- επιληπτικές κρίσεις
- λήθαργος και αιμορραγίες
Τρόποι αντιμετώπισης
- Μετακινήστε το κατοικίδιο αμέσως σε δροσερό/ σκιερό μέρος
- Ανοίξτε το κλιματιστικό ή χρησιμοποιήστε μια βεντάλια ώστε να απομακρυνθεί ο ζεστός αέρας από το κατοικίδιο
- Δροσίστε το με πολλές, μικρές δόσεις νερού
- Τοποθετήστε το σε δροσερό νερό μέχρι τον λαιμό για 10 λεπτά
- Συμβουλευτείτε άμεσα στον κτηνίατρό σας
Στο σπίτι
- Διατηρήστε το σπίτι δροσερό
- Ανανεώστε το νερό στο μπολάκι του και μεριμνήστε να είναι πάντα γεμάτο
Στο αυτοκίνητο
- Μην αφήνετε το κατοικίδιο μόνο μέσα στο αυτοκίνητο!
- Οι εκδρομές πρέπει να γίνονται με συχνές στάσεις.
- Καλύψτε τα παράθυρα με σκίαστρα και ταξιδεύετε με air condition
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
- Τοποθετήστε ένα μπολάκι με δροσερό νερό έξω από την πόρτα του σπιτιού σας ή της εργασίας, καθώς και στο πάρκο της γειτονιάς σας.
- Ενημερώστε άμεσα τον Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες αν εντοπίσετε κάποιο αδέσποτο που υποφέρει από τις υψηλές θερμοκρασίες».