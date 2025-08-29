Πώς έγινε το τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: «Η μαύρη Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8), αυτή τη φορά στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στη Θέρμη.

Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μια μαύρη Porsche που ανήκει σε 45χρονη επιχειρηματία.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση βάσει της πινακίδας του οχήματος. Αυτό που μένει να διαπιστωθεί, είναι αν η ιδιοκτήτρια είναι και το πρόσωπο που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Φωτ.: Voria.gr

Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Πώς έγινε το τροχαίο

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η μαύρη Porsche που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο. Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.