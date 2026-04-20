Πώς έγινε το τροχαίο στη Λιοσίων: Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων.

Ειδικότερα, η κατάσταση της 16χρονης παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας της.

Σήμερα ο 16χρονος οδηγός, εκ των συνολικά τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Το τροχαίο και η εγκατάλειψη της ανήλικης στη Λιοσίων

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, η ανήλικη κινούνταν πεζή από την οδό Χρηστίδου προς τη Λιοσίων και επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Η 16χρονη, όπως φαίνεται, στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, κοίταξε προσεκτικά προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και, διαπιστώνοντας ότι δεν διέρχονταν οχήματα, ξεκίνησε να περνά απέναντι.

Την ίδια στιγμή, μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε επίσης ανήλικος, ο οποίος κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, την παρέσυρε με σφοδρότητα, εκτινάσσοντάς την σε απόσταση αρκετών μέτρων, αφήνοντάς την κατόπιν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια οδηγός και συνεπιβάτης, αν και έπεσαν από τη μηχανή, σηκώθηκαν άμεσα, δεν πλησίασαν την τραυματισμένη κοπέλα, αλλά ανέβηκαν πάλι στη μηχανή και εγκατέλειψαν το σημείο με μεγάλη ταχύτητα.

Ο 16χρονος οδηγός της μηχανής είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, για ασέλγεια καθώς και για απειλή, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση των αστυνομικών της Τροχαίας, δεν διαθέτει καν δίπλωμα οδήγησης. Τελικά εμφανίστηκε οικειοθελώς όταν πλέον είχε ταυτοποιηθεί από το βιντεοληπτικό υλικό και τις καταθέσεις των τριών άλλων συλληφθέντων.

Προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών

Τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν, καθώς φέρονται να επιχείρησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού. Μία γυναίκα, η ιδιοκτήτρια του δίκυκλου δήλωσε ότι η μηχανή της είχε κλαπεί, ένας άνδρας υποστήριξε ότι την είχε παραλάβει χωρίς να γνωρίζει από ποιον, ενώ ένας νεαρός εμφανίστηκε ως συνεπιβάτης, αποφεύγοντας να κατονομάσει τον οδηγό.

Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με την έρευνα, εντάσσονταν σε ένα συντονισμένο σχέδιο συγκάλυψης.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων έχουν ασκηθεί βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ψευδής κατάθεση, ψευδής καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία και παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ενώ ο ανήλικος οδηγός αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για την πρόκληση του ατυχήματος και την εγκατάλειψη του θύματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ