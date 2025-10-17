Πώς έγινε το τροχαίο με τους δύο νεκρούς στις Αφίδνες: Νέες εικόνες από το σημείο

Θανατηφόρο τροχαίο με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) στην περιοχή των Αφιδνών.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, που επιχείρησαν για αρκετή ώρα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού διακόπηκε για αρκετή ώρα, καθώς το οδόστρωμα είχε γεμίσει συντρίμμια από τα δύο οχήματα.

Φωτ.: Eurokinissi

Πώς έγινε το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς στις Αφίδνες

Ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο ΙΧ στο οποίο επέβαινε ένα άτομο.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.