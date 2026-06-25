Πώς έγινε η φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα: Νέα στοιχεία - Όσα ισχυρίστηκε ο δράστης για το μαχαίρι

Ένας νεαρός έχασε τη ζωή του σε αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, στην Καλλιθέα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, μια ομάδα 14 ατόμων, ηλικίας 17-18 ετών, συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην οδό Μεγαλουπόλεως με έναν 17χρονο να δέχεται χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί το θύμα της επίθεσης.

Φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης και οι υπόλοιποι 12 νεαροί

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή 13 ατόμων ενώ εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φονικό όπλο.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν την υπόθεση, ταυτοποίησαν τον δράστη της επίθεσης και τον συνέλαβαν.

Ο φερόμενος δράστης ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο απορριμμάτων και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του.

Εκτός απο τον φερόμενο δράστη, συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 12 νεαροί που είχαν προσαχθεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ