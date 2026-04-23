Πώς έγινε η δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ο αξιωματικός πήγε στο σημείο χωρίς να γνωρίζει ότι θύμα ήταν ο γιος του

Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε ένας 25χρονος το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο Πάρκο Ασυρμάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο στήθος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν άνδρας που βρισκόταν στο σημείο εντόπισε τον νεαρό αιμόφυρτο και χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο 25χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του θύματος είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ.

Ο ίδιος ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Το Πάρκο Ασυρμάτου θεωρείται «τυφλό σημείο», καθώς δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη συλλογή οπτικού υλικού.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν τα κίνητρα της φονικής επίθεσης

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του 25χρονου, ο οποίος φέρεται να περπάτησε μερικά μέτρα μετά την επίθεση, αφήνοντας ίχνη αίματος μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε κάποια μορφή καβγά, πριν ο δράστης ή οι δράστες τον χτυπήσουν με μαχαίρι στο θώρακα.

Αρχικά, εξεταζόταν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σενάριο αυτό φαίνεται να αποδυναμώνεται, χωρίς προς το παρόν να έχει αποκλειστεί πλήρως κανένα ενδεχόμενο.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε προηγούμενα περιστατικά στην ίδια περιοχή.

Εξετάζεται αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοντινό ψητοπωλείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει σαφής συσχέτιση.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ