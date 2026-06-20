Πώς δρούσε το κύκλωμα της συνδρομητικής τηλεόρασης: Ποιος ο φερόμενος «εγκέφαλος»

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου βρίσκονται σήμερα οι επτά συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο το κύκλωμα της συνδρομητικής τηλεόρασης, στην Κρήτη.

Εκτός από τους επτά συλληφθέντες, η δικογραφία περιλαμβάνει 76 άτομα ακόμη - οι πέντε είναι συνεργοί του κυκλώματος και οι 71 χρήστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΕΡΤnews, ο κεντρικός διακομιστής εντοπίστηκε στο Αγρίνιο. Σήμερα Σάββατο, οδηγούνται στον ανακριτή ένας 63χρονος από τη Σάμο, που εμφανίζεται ως ο φερόμενος «εγκέφαλος», ο 31 ετών γιος του, ο οποίος συνελήφθη στην Κέρκυρα, ο δεύτερος γιος του, ηλικίας 42 ετών, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα, ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο και από την περιοχή του Ηρακλείου ένας ιδιωτικός υπάλληλος, η 39χρονη σύζυγός του και ο 36χρονος αδελφός της.

Αντιμέτωποι με τις αρχές μπορεί να βρεθούν και ορισμένοι από τους πελάτες των παράνομων υπηρεσιών

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τη συνδρομητική τηλεόραση

Η δράση τους φέρεται να έχει ξεκινήσει από το 2017. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι δράστες ανέπτυξαν ένα οργανωμένο σύστημα αναμετάδοσης προγραμμάτων συνδρομητικών μέσων με μεγάλο αριθμό χρηστών και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μέσω υπερσύγχρονων συσκευών και συνεχούς αναβάθμισης λογισμικού διέθεταν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Κύκλωμα της συνδρομητικής τηλεόρασης: Τι βρήκε η αστυνομία

Oι αστυνομικοί εντόπισαν χρήματα σε πενήντα οκτώ τραπεζικούς λογαριασμούς σε δέκα συνολικά χώρες τα οποία μάλιστα ακολούθησαν μια δαιδαλώδη διαδρομή προκειμένου να χάνονται τα ίχνη τους και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός, από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Το συνολικό οικονομικό όφελος για την εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε επτά εκατομμύρια ευρώ και η ζημία για τους παρόχους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews