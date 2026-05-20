Πόρτο Ράφτη: «Ξήλωσαν» ΑΤΜ με φορτηγό έξω από σούπερ μάρκετ

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 5 νωρίες το πρωί της Τετάρτης, άγνωστοι δράστες με φορτηγό, ξήλωσαν ΑΤΜ που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έδεσαν το ΑΤΜ με αλυσίδες στο όχημα, καταφέρνοντας με τη δύναμη του φορτηγού να το αποσπάσουν από τη θέση του.

Πόρτο Ράφτη: Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών

Αφού έσπασαν την πρόσοψη του ΑΤΜ, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικές ζημιές και κομμάτια από το κατεστραμμένο μηχάνημα.

Το φορτηγό που χρησιμοποίησαν, εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο σημείο, ενώ οι δράστες φέρεται να διέφυγαν με άλλο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν πόσα άτομα συμμετείχαν στη διάρρηξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ