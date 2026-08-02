Πόρτο Γερμενό: Καταφύγιο για τα πυρόπληκτα ζώα το γήπεδο Βιλίων

Σε κέντρο φύλαξης και υποδοχής δεκάδων ζώων που διασώθηκαν από τις πυρκαγιές γύρω από το Πόρτο Γερμανό έχει μετατραπεί το γήπεδο των Βιλίων.

Πολλά αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα μεταφέρονται στο σημείο προκειμένου να εξεταστούν από κτηνιάτρους και στη συνέχεια δέχονται τη φροντίδα από εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις. Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα περισσότερα είναι σε καλή σωματική κατάσταση, αλλά ειναι αρκετά φοβισμένα από τις ακραίες συνθήκες που ήρθαν αντιμέτωπα.

«Αφού φοβήθηκαν οι άνθρωποι, φανταστείτε πόσο φοβήθηκαν τα ζώα», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, αρμόδιος για την προστασία των ζώων, Δημήτρης Παγώνης.

Έρευνες για να βρεθούν και άλλα ζώα

Την ίδια ώρα, συνεργία του Δήμου, εθελοντές και κτηνίατροι συνεχίζουν τις έρευνες για ζώα που μπορεί να έχουν μείνει σε κατοικίες ή έχουν βρει καταφύγιο κάπου άλλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία στο Πόρτο Γερμενό δεν είναι εύκολη, και υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να εντοπιστούν ζώα που τελικά δεν κατάφεραν να σωθούν.

Πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής επισκέπτονται τον προσωρινό σταθμό για να αναζητήσουν τα κατοικίδια τους. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, της Dogs’ Voice και φιλοζωικών φορέων, ώστε τα ζώα που απομακρύνονται από τις πληγείσες περιοχές να καταγράφονται, να εξετάζονται και να φιλοξενούνται προσωρινά με ασφάλεια.

Τα ζώα είναι διαθέσιμα προς υιοθεσία

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παγώνης, τα αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται στο γήπεδο μπορούν να υιοθετηθούν με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την κτηνιατρική εξέταση και την ολοκλήρωση του συμβολαίου υιοθεσίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια που θα θελήσει να προσφέρει σπίτι σε κάποιο από τα ζώα.

Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του σταθμού, οι δωρεές σε τροφές είναι ευπρόσδεκτες, αν και μέχρι στιγμής η ανταπόκριση πολιτών και φορέων είναι μεγάλη και υπάρχουν επαρκή αποθέματα. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει και η συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι φροντίζουν, σιτίζουν και βγάζουν βόλτα τα φοβισμένα ζώα.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας έκανε έκκληση στους ανθρώπους να μην αφήνουν πίσω τα κατοικίδια σε εξοχικές κατοικίες ή δεμένα σε αυλές, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

«Το ζώο που έχουμε επιλέξει για συντροφιά πρέπει να το έχουμε πάντα μαζί μας. Δεν είναι αντικείμενο που το αφήνουμε στο σπίτι», τόνισε ο κ. Παγώνης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι υπήρξαν και κάτοικοι που απομακρύνθηκαν για να βοηθήσουν στη φωτιά και στη συνέχεια δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στις ιδιοκτησίες τους.

Με πληροφορίες από ertnews