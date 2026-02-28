Πορεία για τα Τέμπη στην Αθήνα: Τι ώρα ξεκινάει και πού θα γίνει η συγκέντρωση

Καλέσματα για συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις στη χώρα έχουν απευθύνει, το περασμένο διάστημα, σωματεία, ομοσπονδίες και πολίτες, για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν και σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι.

Με βασικό αίτημα την απονομή Δικαιοσύνης, εργατικά σωματεία, μαθητές, φοιτητές και πολίτες συμμετέχουν στα πάνω από 100 συλλαλητήρια- σύμφωνα με την ΕΡΤ- που έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις της επικράτειας, καθώς και σε 25 σημεία του εξωτερικού, με αφορμή την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα πραγματοποιούνται προσυγκεντρώσεις:

στην πλατεία Ομονοίας,

τα Προπύλαια,

άλλα κεντρικά σημεία.

Την ίδια ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου ξεκινά η μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, όπου και φοιτητές παρέμειναν σε αγρυπνία στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους, μεταξύ άλλων ιδιωτικοί υπάλληλοι, οικοδόμοι, επαγγελματικά σωματεία και ο χώρος του θεάτρου, ενώ σημειώνεται πως τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά.

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια, λόγω συμμετοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων εξαιτίας της απεργίας στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Παράλληλα, στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πορεία για τα Τέμπη στην Αθήνα: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.