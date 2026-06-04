Πόπη Τσαπανίδου: Πέθανε η μητέρα της - «41 μέρες χωρίς το Μαρινάκι μου»

Πέθανε η μητέρα της Πόπης Τσαπανίδου, πριν από μερικές εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε- πριν από μία ημέρα- μία από τις κόρες της γνωστής δημοσιογράφου.

«41 μέρες χωρίς τη γιαγιακάρα μου, το Μαρινάκι μου» έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, η Μαρίνα, αποχαιρετώντας δημόσια στα social media, τη γιαγιά της, 41 μέρες μετά τον θάνατό της.

«Τι να πω για την δύναμη, την αστείρευτη αγάπη, τη στοργή και την δοτικότητα της. Για τις φαγητάρες της. Για τα πιο όμορφα φοιτητικά χρόνια με τη φροντίδα και την παρέα της. Για το πόσο cool, ανοιχτόμυαλη, στυλάτη και μοντέρνα ήταν. Για τη σοφία της. Για το χιούμορ της. Για την αξιοπρέπεια της. Για την ομορφιά της. Για την αρχοντιά της. Ήταν με διαφορά η καλύτερη γιαγιά του κόσμου» συνέχισε στην ίδια ανάρτησή της.

Μία από τις κόρες της Πόπης Τσαπανίδου με τη γιαγιά της και μητέρα της δημοσιογράφου

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Από μικρό παιδί, πάντα 1-2 μέρες πριν φύγω από τη Θεσσαλονίκη ξυπνούσα με μια λύπη ασήκωτη. Σήμερα ξύπνησα έτσι ακριβώς, και έφυγα- αυτή τη φορά κλείνοντας την πόρτα πίσω μου για πάντα.

41 μέρες χωρίς τη γιαγιακάρα μου, το Μαρινάκι μου. Τι να πω για την δύναμη, την αστείρευτη αγάπη, τη στοργή και την δοτικότητα της. Για τις φαγητάρες της. Για τα πιο όμορφα φοιτητικά χρόνια με τη φροντίδα και την παρέα της. Για το πόσο cool, ανοιχτόμυαλη, στυλάτη και μοντέρνα ήταν. Για τη σοφία της. Για το χιούμορ της. Για την αξιοπρέπεια της. Για την ομορφιά της. Για την αρχοντιά της. Ήταν με διαφορά η καλύτερη γιαγιά του κόσμου.

Σύντομα κάποιοι άλλοι θα κάθονται στο μπαλκόνι που ξημεροβραδιαζόμασταν καπνίζοντας τις χαρές, τις λύπες, τους φόβους και τα όνειρα μας, και το Μαρινάκι μας μας έκανε παρέα πίνοντας την σοδίτσα της, και μας έκραζε για τα βρωμοτσιγαρα μας -και πότε θα το κόψουμε. Κάποιοι άλλοι θα μάθουν τους θορύβους αυτού του σπιτιού. Θα λένε σπίτι τους το σπίτι στο οποίο μπήκα νεογέννητο και βγήκα μαμά δύο παιδιών. Κάποιοι άλλοι θα χαιρετούν τους αγαπημένους μας γείτονες. Η γειτονιά μας δεν ειναι πια η γειτονιά μας.

34 χρόνια, όλη μου η ζωή σε αυτούς τους τοίχους, που τώρα έγιναν μόνο τοίχοι πάλι, γιατί τα σπίτια τα κάνουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτούς είναι απλώς τούβλα και σοβάς. Ο παππούκας και η γιαγιακάρα μου θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στους τοίχους αυτού το κτιρίου, αλλά κυρίως μέσα μου.

Γιαγιακάρα μου, όσο και αν πονάω σήμερα που το άφησα πίσω μου, το σπιτικό μας έγινε απλώς ένα σπίτι χωρίς εσένα.

Δεν σε αγαπάω- σε λατρεύω, και μια μέρα θα τα πούμε πάλι. Καλά ταξίδια στο σύμπαν, εύχομαι να έχεις μόνο όμορφες περιπέτειες εκεί που ρέεις».

Σημειώνεται πως η Πόπη Τσαπανίδου έχει τρεις κόρες, την Εύα, την Ευτυχία και τη Μαρίνα.