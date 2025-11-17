Πολυτεχνείο: Η σημαία έφτασε στην αμερικανική πρεσβεία — 11 συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές

Η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου κορυφώθηκε με την άφιξη της ιστορικής αιματοβαμμένης σημαίας στην αμερικανική πρεσβεία το απόγευμα της Δευτέρας.

Η σημαία–σύμβολο της εξέγερσης του 1973, που μεταφέρεται κάθε χρόνο από τη νεολαία της ΠΑΣΠ, έφτασε στις 16:20 μπροστά από την πρεσβεία, ανοίγοντας τον δρόμο για τον κύριο όγκο των φοιτητικών μπλοκ. Νωρίτερα, περίπου στις 14:30, η ΠΑΣΠ είχε ανοίξει τη σημαία έξω από τις πύλες του Πολυτεχνείου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών και την αποχώρηση των πρώτων οργανωμένων ομάδων.

Υπό διακριτική αστυνομική επιτήρηση, το μπλοκ κινήθηκε μέσω της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο, πραγματοποιώντας σύντομη στάση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών, συμμετέχοντες άφησαν κόκκινα γαρίφαλα στον δρόμο για τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην αμερικανική πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα, κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα και έψαλαν τον εθνικό ύμνο, πριν καλύψουν ξανά τη σημαία και αποχωρήσουν.

Πλήθος κόσμου στο Πολυτεχνείο

Νωρίτερα, κατά το προσκλητήριο, ανακοινώθηκε η ανέγερση προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, που θεωρείται το «25ο θύμα» του Πολυτεχνείου. Από το συγκρότημα του ΕΜΠ ξεκίνησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, ενώ οι κομματικές νεολαίες συγκεντρώθηκαν σε σημεία γύρω από την Ομόνοια και τα Χαυτεία.

Το πρωί κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ ακολούθησαν κόμματα, φορείς και συνδικάτα, μεταξύ των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας, η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΔΟΕ.

Συλλήψεις και προσαγωγές

Η Αστυνομία έχει αναπτύξει πάνω από 5.000 άνδρες στο κέντρο της Αθήνας, με drones να εποπτεύουν συνεχώς τη διαδρομή της πορείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το μεσημέρι έγιναν 11 συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ΜΜΜ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., από τις 14:00 έκλεισαν οι σταθμοί μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση. Η επαναλειτουργία τους θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η γραμμή Χ95 πραγματοποιεί δρομολόγια έως τον σταθμό Κατεχάκη, ενώ στο κέντρο ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.