Τροχαίο στη Ρουμανία: Νεκροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ 

Επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα είναι νεκροί έπειτα από τροχαίο στη Ρουμανία, όπως μεταδίδουν εγχώρια μέσα ενημέρωσης.

Oι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν με μίνι μπας προς τη Λιόν ενόψει του αγώνα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου με την γαλλική ομάδα, στο πλαίσιο του Europa League.

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν, πως «ένα βαν Ελλήνων φιλάθλων συγκρούστηκε με φορτηγό» στη Ρουμανία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Τίμις, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τουλάχιστον 7 ατόμων και τον ελαφρύτερο τραυματισμό άλλων ατόμων.

Μεταξύ των νεκρών, φέρεται να είναι ο οδηγός του mini bus, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων πολύ σοβαρά, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Lugoj. Σύμφωνα επίσης με τα τοπικά μέσα τα ελικόπτερα SMURD δεν μπόρεσαν να συνδράμουν λόγω της κακοκαιρίας.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το digi24.ro: «Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη σε τροχαίο ατύχημα στο νομό Τιμισ. Ένα μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει στην εθνική οδό DN6 - E70, κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με μια βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Ο οδηγός του μικρού λεωφορείου είναι μεταξύ των νεκρών. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σε πολύ σοβαρή κατάσταση, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Lugoj. Ο Raed Arafat δήλωσε ότι τα ελικόπτερα του SMURD δεν μπόρεσαν να επέμβουν λόγω των καιρικών συνθηκών».