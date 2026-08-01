Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν νέες πυρκαγιές.

Την ίδια ώρα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα παραμένει σε γενική επιφυλακή, λόγω των πολλαπλών μετώπων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συνεχίζονται επίσης οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Περιορισμοί σε δάση και ευπαθείς περιοχές

Στις περιοχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει να καλέσει αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.