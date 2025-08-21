Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι περιφέρειες την Παρασκευή

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται και την Παρασκευή στη χώρα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς σε τουλάχιστον έξι περιφέρειες της χώρας την Παρασκευή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον χάρτη για μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 4 για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Λόγω της κατάστασης, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται αυξημένη ετοιμότητα, κυρίως περιφέρειες και δήμοι των ανωτέρω περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Σχετικά με την Πυροσβεστική, όπως ανακοινώθηκε, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Συστάσεις λόγω αυξημένου κίνδυνου πυρκαγιάς

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή και ταυτόχρονα, για τις ίδιες περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.