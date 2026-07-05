Συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού μετά από ολονύχτια μάχη

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά από μία ολονύκτια μάχη των δυνάμεων μέχρι να καταφέρουν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι δυνάμεις ξεκίνησαν από αέρος ρίψεις νερού στην προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο.

Οι φλόγες πλησιάζουν αρκετά κατοικίες περιοχών που έχουν εκκενωθεί, ενώ εκτός από την εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η πυρκαγιά επεκτάθηκε επίσης σε εργοστάσιο με υφάσματα. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε σπίτια, αποθήκες και υποδομές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 154 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα με τη συνδρομή από αέρος δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις

Το βασικό μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το Σάββατο 4 Ιουλίου περίπου στις 20:30, εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία παραμένει παραδομένη στις φλόγες για ώρες, με τα εύφλεκτα υλικά να ενισχύουν τη φωτιά.

H φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, αφήνοντας πίσω καταστροφές σε βιοτεχνικές μονάδες και οχήματα.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Φλόγες στους στύλους του ΔΕΔΔΗΕ - «Σώθηκε» η Φιλοθέη

Η πυρκαγιά έφτασε και κάλυψε και στύλους του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.

Όσο για την περιοχή της Φιλοθέης φαίνεται να έχει σωθεί από τη φωτιά. Παρόλα αυτά ο οικισμός εκκενώθηκε προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων». Στους κατοίκους της περιοχής εστάλησαν μηνύματα του 112 με την Πολιτική Προστασία να ζητά την απομάκρυνσή τους από την Ανθούπολη προς το γήπεδο της Λητής και από τη Φιλοθέη προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή - Στο νοσοκομείο πυροσβέστες

Ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, δήλωσε στο ΕΡΤnews, πως το «κυρίως πρόβλημα είναι οι άνεμοι, οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή» και εξήγησε ότι πρόκειται για δύσκολη φωτιά λόγω «της περιοχής στην οποία έχει εκδηλωθεί. Είναι πάρα πολύ κοντά στον ευρύτερο αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης».

Τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως έχοντας παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς, καθώς δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά εγκαυμάτων ή άλλα προβλήματα υγείας σε πολίτες ή μέλη των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή,.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Συνελήφθη 76χρονος – Θα δώσει εξηγήσεις νεώπιον στον εισαγγελέα

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από έρευνα και καταθέσεις, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως ύποπτος.

Ωστόσο, κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος φαίνεται να είναι εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες.

Διαπιστώθηκε επίσης, ότι ο άνδρας παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ