Πολιτική θύελλα για το «λουκέτο» σε 46 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Αναστάτωση επικρατεί σε όλη τη χώρα μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης για την αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), η οποία οδήγησε στο κλείσιμο 46 υποκαταστημάτων, εκ των οποίων 33 βρίσκονται στην Αττική. Οι αντιδράσεις είναι έντονες, καθώς χιλιάδες πολίτες – και κυρίως ηλικιωμένοι – βρίσκονται πλέον χωρίς εύκολη πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και οικονομικές υπηρεσίες.

Σε πολλές περιοχές, οι ουρές έξω από τα εναπομείναντα καταστήματα είναι ήδη μεγάλες. Πολλοί ηλικιωμένοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν ψηφιακά ή να μετακινηθούν σε άλλους δήμους. «Ερχόμασταν εδώ να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, τώρα δεν ξέρουμε πού να πάμε», ανέφερε κάτοικος της Δάφνης.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ υποστηρίζει ότι το 92% των συντάξεων και το 90% των δεμάτων εξυπηρετούνται κατ’ οίκον, καθιστώντας ασύμφορη τη λειτουργία δεκάδων μικρών καταστημάτων. Το συνολικό λειτουργικό κόστος τους, σύμφωνα με τα στοιχεία, ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τι υποστηρίζει η διοίκηση των ΕΛΤΑ

Η εταιρεία κάνει λόγο για «αναγκαία αναδιάρθρωση» και διαβεβαιώνει ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Οι εργαζόμενοι των καταστημάτων που κλείνουν πρόκειται να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του δικτύου, ώστε να ενισχυθεί η διανομή και η συχνότητα παραδόσεων. Παράλληλα, στην περιφέρεια προβλέπεται παράταση τριών μηνών για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου, με στόχο να βρεθούν εναλλακτικά σημεία εξυπηρέτησης.

Το κλείσιμο των καταστημάτων προκάλεσε σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εξυγίανση είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές δεν μπορούν να καλύπτονται πλέον από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι «τα ΕΛΤΑ έχουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και η εξυγίανση είναι μονόδρομος», παραδεχόμενος όμως ότι υπήρξαν «ανεπαρκείς επικοινωνιακοί χειρισμοί» από τη διοίκηση. Από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζεται ότι αντίστοιχες περικοπές έχουν γίνει σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο αριθμός των κρατικών ταχυδρομείων έχει μειωθεί έως και 90%.

Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για «εγκατάλειψη της περιφέρειας». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου», ενώ ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε το κλείσιμο χωρίς να συζητήσει με δημάρχους και τοπικούς φορείς».

Το ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν, καταγγέλλοντας ότι «ο εξορθολογισμός οδηγεί στη συρρίκνωση του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου και στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών», ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο επικεφαλής της Νίκης Δημήτρης Νατσιός ζήτησαν να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα ΕΛΤΑ σε ακριτικές περιοχές και νησιά για εθνικούς λόγους.

Η κυβέρνηση, πάντως, επιμένει πως η μετάβαση στο νέο μοντέλο θα γίνει σταδιακά, με έμφαση στην ψηφιακή εξυπηρέτηση και την κατ’ οίκον παράδοση, επιχειρώντας να διαβεβαιώσει ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρομικές υπηρεσίες.