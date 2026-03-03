Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στην Κάρπαθο μεταφέρεται συστοιχία Patriot

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο.

Εντός της ημέρας θα μεταφερθεί η συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο, με σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Στην Κύπρο δύο φρεγάτες και F-16

Η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων» απέπλευσε για την Κύπρο, στην πρώτη ουσιαστικά αποστολή της, και με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Συνεπικουρείται από δεύτερη φρεγάτα και τέσσερα F-16, που ήδη έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Οι φρεγάτες αναμένονται στην Κύπρο, την Τετάρτη (4/3).

Στο μεταξύ, στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα Τρίτη (3/3) και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας έκανε γνωστό ότι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς επίσης ότι ο ίδιος βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες σε συνεχή διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό του, υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Σημειώνεται πως νέα κινητικότητα παρατηρήθηκε στη βάση του Ακρωτηρίου το βράδυ της Δευτέρας.

Κυπριακή κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα ιρανικής κατασκευής drones που έπληξαν τη βρετανική βάση στη νήσο είχαν εκτοξευθεί από τον γειτονικό Λίβανο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ